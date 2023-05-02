Üye Girişi
Haberi Paylaş

Artvin'e Mayıs ayında kar sürprizi

Güncel Haberler

Artvin'e Mayıs ayında kar sürprizi Mayıs ayında kar yağdı, köy yolu ulaşıma kapandı Artvin'in yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı, Avcılar Köyü sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Artvin'e Mayıs ayında kar sürprizi

Mayıs ayında kar yağdı, köy yolu ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin'in yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı, Avcılar Köyü sakinleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Artvin'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle Mayıs ayının ilk günlerinde kar yağdı. Yusufeli ilçesinin 2 bin 50 rakımlı Avcılar Köyü başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü.

Avcılar Köyü sakinlerinden Burcu Gül Tüysüz, Mayıs ayında köylerine kar yağdığını belirterek koyunlarına yoğun kar yağışı nedeniyle ahırlarından çıkarmadıklarını söyledi. Tüysüz, kar yağışı nedeniyle köy yolunun da kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi.

Öte yandan Avcılar Köyü ve civarında bulunan 6 köyde kar yağışı devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Avcılar Köyü Artvin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title