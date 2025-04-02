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Artvin Deriner Barajı'nda Yaban Keçileri Görüntülendi

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Artvin'deki Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı, yüksek yapısıyla yaban keçilerine doğal bir yaşam alanı sunuyor. Baraj çevresinde yaban keçilerinin yiyecek ve su arayışı ile sıkça görüntülendiği belirtiliyor.

Artvin Deriner Barajı'nda yaban keçileri böyle görüntülendi

ARTVİN - Artvin'deki Deriner Barajı, yüksek yapısıyla dikkat çekerken, yaban keçilerinin su ve yiyecek arayışında doğal yaşam alanı haline gelmiş durumda.

Artvin'de bulunan Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı, yaban keçilerinin doğal yaşam alanlarından biri haline geldi. Şehir merkezine yalnızca 3 kilometre mesafede yer alan baraj, 249 metre gövde yüksekliğiyle dikkat çekerken, çevresinde yaban keçilerinin sıkça görüldüğü bir bölge haline geldi.

Barajın güvenlik görevlileri, son günlerde cep telefonu kameralarıyla yaban keçilerinin görüntülerini kaydetti. Görüntülerde, özellikle bir anne keçi ile yavrularının taşlar üzerinde dinlenmesi dikkat çekti. Yaban keçileri, yiyecek ve su arayışıyla sıkça baraj çevresine gelirken, bu doğal yaşam alanı keçiler için önemli bir kaynak oluşturuyor.

Artvin Deriner Barajı'nda Yaban Keçileri Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
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