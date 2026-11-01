Artvin'deki Karagöl Tabiat Parkı sonbaharda ziyaretçi akınına uğruyor

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ARTVİN'deki Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda ziyaretçilerin akınına uğruyor. Kent gürültüsünden kaçıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin buluşma noktası olan tabiat parkı, güzel manzaraları ve kamp alanlarıyla, bölgenin ziyaretçileri ve fotoğraf tutkunlarından ilgi görüyor.

Borçka ilçe merkezine 27 kilometre uzaklıkta, çam ağaçları arasında yer alan, doğal güzelliğiyle dikat çeken Karagöl Tabiat Parkı, sonbaharda da ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor. Doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin son yıllarda sıkça ziyaret ettiği Karagöl, sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsünden dolayı ziyaretçilerine güzel görüntüler sunuyor. Doğu Karadeniz'de turizm merkezleri Uzungöl ve Ayder Yaylası'ndan sonra en çok ziyaret edilen Karagöl, doğal güzelliği ve manzarasıyla, fotoğraf sanatçılarının da beğenisini topluyor. Foto safari tutkunları, ellerindeki fotoğraf makineleriyle gölde nöbet tutuyor, güneşin doğuşu ve batışında ortaya çıkan manzarayı fotoğraf karelerinde geleceğe taşıyor. Yazın yeşilin, sonbaharda sarı, turuncu ve kırmızının onlarca tonuna bürünen ağaçların göl yüzeyine yansıması fotoğraflık görüntüler oluşturuyor.

Kent gürültüsünden uzaklaşıp temiz hava almak isteyenler, hafta sonu tatillerinde tercih ettikleri Karagöl'de çadır kurup kamp yapıyor. Ziyaretçiler, bölgede yürüyüş ve piknik de yaparak doğanın keyfini çıkarıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı