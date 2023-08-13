Artvin'de yaralı tilki tedavi altına alındı
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Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan tilki, tedavi edilmek üzere alındı. Tilkinin tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı belirtildi.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde vatandaşların yaralı bulduğu tilki tedavi altına alındı.
Yusufeli-İspir kara yolunun ikinci kilometresindeki tünelde, tilkinin yaralı yattığını gören vatandaşlar durumu ilgililere bildirdi.
Araç çarptığı tahmin edilen tilki, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince bölgeden alındı.
Koruma altına alınan tilkinin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yener Dedeoğlu - Güncel