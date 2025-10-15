Artvin'de Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Bir Zanlı Tutuklandı
Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen M.Ş. isimli zanlı, jandarma operasyonuyla tutuklandı. Yapılan aramalarda 15 kilo 451 gram kubar esrar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Artvin'in Arhavi ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, aldıkları istihbarat kapsamında ilçede yaşayan M.Ş'nin ev ve evinin eklentilerine operasyon düzenlendi.
Bu adreslerdeki aramalarda 15 kilo 451 gram kubar esrar, 15 kök kenevir bitkisi, 60 metre sulama hortumu, 50 metre ip, kar maskesi ile cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel