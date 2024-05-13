Artvin'de üniversite öğrencileri sanatı halkla buluşturuyor

ARTVİN - Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğrencileri, sanatı halkın içinde icra ederek ve gerçek yaşamın duygularını eserlerine yansıtmak amaçlı derslerini sokakta yapıyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi öğrencileri, sanatı halkın içinde icra ederek, gerçek yaşamın duygularını eserlerine yansıtıyorlar. Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam önderliğinde öğrenciler, sanatın toplumsal bir etkinlik olduğuna inanarak Arhavi'nin tarihi mekanlarında ve halkının arasında çizim derslerini gerçekleştiriyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Kemal Sağlam konuşmasında, Artvin'in sanat eğitimi için en uygun yer olduğunu belirterek, "Öğrencilerimizle buraya geldik sanatsal çalışma yapmaktayız. Çizim terslerimizi dışarda halkla birlikte gerçekleştirmek istedik. Zaten sanat insanların duygu ve düşüncelerini tarih boyunca ifade etmesinde en büyük olgu olmuştur. Sanatçıda bu olguyu gerçekleştiren en büyük öncüdür. Bizde öğrencilerimize bunu aşılayarak halkın arasından halkın sanatçısı çıkması için halkın arasında bu dersimizi gerçekleştiriyoruz. Sanat, toplumun duygularını en samimi şekilde ifade etme aracı olarak kabul edilirken, sanatçılar da bu ifadeyi en etkili biçimde sağlayacak öncüler olarak görür. Öğrencilerimiz Artvin'in kendilerine gösterdiği sıcak ilgi ve sevgiden büyük mutluluk duyuyorlar. Artvin sanat eğitimi için en uygun yer. Öğrencilerimiz halkın kendilerine büyük bir şefkatle yaklaştığını ve bu ortamda eğitim almaktan büyük memnuniyet duyduklarını söylediler" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencileri ise, halkın içinde yaşayarak, onların duygularını anlamaya ve paylaşmaya önem verdiklerini ifade etti.