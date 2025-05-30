Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı

Artvin'de TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Açıldı
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Artvin'de gerçekleştirilen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 18 proje sergilendi. Vali Turan Ergün, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin artmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Bu yıl Artvin'den TÜBİTAK'a 35 proje gönderildi ve 13'ü desteklenmeye hak kazandı.

Artvin'de açılışı yapılan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda 18 proje sergilendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sergi Salonu'nda düzenlenen fuarda, Bilim Sanat Merkezinde bünyesindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı projeler yer aldı.

Vali Turan Ergün, yaptığı konuşmada, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında bu milletin ve devletin yükünü gençlerin taşıyacağını dile getiren Ergün, "Bu gençler artık TEKNOFEST'e katılıyor. Bilim fuarlarında projeler üretiyor. Artvin'de bu alanda başarılı çalışmalar yapan kıymetli çocuklarımız, gençlerimiz var" dedi.

Artvin'den bu yıl TÜBİTAK'a 35 proje gönderildiğini ve bunların 13'ünün desteklenmeye hak kazandığını ifade eden Ergün, "Bu ciddi bir başarı oranı. Gelecek yıllarda bu sayıyı daha da artırmak için mücadelemiz sürecek. Bizler de gençlerimizi her anlamda desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da eğitimde proje tabanlı öğrenmeye önem verdiklerini vurguladı.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı kapsamında kentte bir çok okulda proje yapıldığını aktaran Acar, "Artvin'de ortaokul ve lise çağındaki öğrencilerimizin yüzde 10'u değişik fikirlerde projeler yaptılar. Öğrencilerimizi icat ve buluş yapmakla meşgul etmeye başlamanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Öğrenciler, fuar açılışının ardından projeleriyle ilgili katılımcılara bilgiler verdi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
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