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Artvin'i Sis Bulutu Kapladı: Görsel Şölen Ortaya Çıktı

Artvin'i Sis Bulutu Kapladı: Görsel Şölen Ortaya Çıktı
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Artvin'in yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, kent merkezini kısa sürede etkisi altına aldı. Atatepe bölgesinden time-lapse tekniğiyle kaydedilen bu doğa olayı, şehrin adım adım sisle kaplanışını gözler önüne serdi ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

ARTVİN'in yüksek kesimlerinde oluşan sis bulutu, kenti kapladı. Ortaya çıkan manzara, görsel şölen oluşturdu.

Kent merkezini kaplayan sis, yüksek kesimlerde yoğun bulut görüntüsü oluşturdu. Artvin'i panoramik olarak gören Atatepe bölgesinden görüntülenen sis, şehrin üzerine yavaş yavaş yayıldı. Doğanın sunduğu etkileyici manzaralar, time-lapse (hızlı çekim) tekniğiyle kayda alındı. Görüntülerde, sis bulutlarının kent merkezini adım adım kapladığı ve şehrin kısa sürede sis içerisinde kaldığı anlar yer aldı. Ortaya çıkan manzara doğaseverlerin ilgisini çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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