Haberler

Artvin'de termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca temin edilen termal destekli dronlar, güvenlik birimlerine teslim edildi. Vali Ergün, dronların sınır hattındaki hareketliliği anlık takip edeceğini belirtti.

Artvin'de, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığınca temin edilen termal destekli dronlar güvenlik birimlerine teslim edildi.

Artvin Valiliği'nde gerçekleştirilen programa, Artvin Valisi Turan Ergün, Garnizon Komutanı Piyade Albay Enver Örtel, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak ve İl Göç İdaresi Müdürü Mustafa Arıkan katıldı.

Vali Ergün, Artvin'in Gürcistan ile yaklaşık 121 kilometrelik sınır hattına sahip olduğunu, bölgenin coğrafi yapısının güvenlik çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığını ifade etti.

Özellikle dağlık ve ulaşımı güç alanlarda teknolojik ekipmanların büyük önem taşıdığına dikkati çeken Ergün, teslim edilen termal dronların güvenlik güçlerinin sahadaki hareket kabiliyetini artıracağını söyledi.

Gece görüş ve termal kamera sistemleriyle donatılan dronların, kötü hava koşullarında ve karanlıkta da etkin şekilde görev yapabildiğini belirten Ergün, cihazların yüksek çözünürlüklü görüntü aktarımı sayesinde sınır hattındaki hareketliliğin anlık olarak takip edilebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan

Ajdar, sahnede seyircilere sinirlendi: Hadi yuh çekin, çekin lan
Dayı arazi anlaşmazlığı yüzünden yeğenini öldürdü

Arazi tartışmasında kan aktı! Dayı yeğenine noterde kurşun yağdırdı
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Meyhane açılışını duayla yaptılar! Bir de emekli imam çağırdılar

Bu görüntüler meyhane açılışından! Bir de imam çağırdılar
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Simge Sağın'a sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti

Sevgilisinin yanında Icardi soruldu, verdiği yanıt dikkat çekti
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor