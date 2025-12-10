Artvin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Haberler

Artvin'in Arhavi ilçesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, 3 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi ancak hakimlikçe serbest bırakıldı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki 3 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4 tabanca, 3 av tüfeği, havalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 104 fişek ve 4 şarjör ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
