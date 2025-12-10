Artvin'de silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Artvin'in Arhavi ilçesinde düzenlenen silah ve uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki 3 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 4 tabanca, 3 av tüfeği, havalı tüfek, çeşitli çaplarda 2 bin 104 fişek ve 4 şarjör ile bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.