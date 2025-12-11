Haberler

Artvin'de sigara bırakanlara teşekkür belgesi verildi

Artvin'de sigara bırakanlara teşekkür belgesi verildi
Artvin'de sigara kullanımını bırakan vatandaşlara teşekkür belgeleri verildi. Vali Turan Ergün, sigarası bırakan kişileri tebrik ederek, kampanyanın genişleyerek devam edeceğini belirtti. Sigara bırakma mücadelesinin önemine dikkat çekildi.

Artvin'de sigara kullanımını bırakan kişilere teşekkür belgesi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce Sağlık Kompleksinde organize edilen programa katılan Vali Turan Ergün, sigara kullanmayı bırakanlara teşekkür belgelerini sundu.

Vali Ergün, yaptığı açıklamada, " Artvin'in Dumanı Artvin'e Yeter" sloganıyla pilot il seçilen Artvin'de, sigara bırakma kampanyalarının genişleyerek devam ettiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin kapsamlı ve süreklilik gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Ergün, "Aslında bu süreçte toplam 51 vatandaşımız sigarayı bırakmayı başardı. Bu sayılar bizim için yeterli değil. Buradaki amacımız, sigarayı bırakmış kişilerin deneyimlerini paylaşarak daha çok kişiye ulaşmak ve bu mücadeleyi kartopu etkisiyle büyütmek." dedi.

İl Sağlık Müdürü Yunuz Arslan da kentte sigarasız yaşamı teşvik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı ile önemli çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Yürütülen çalışmalara tüm kurumların katkı sunduğunu belirten Arslan, amaçlarının sigara içmenin normal bir davranış olarak görülmediği, sağlıklı yaşam kültürünün benimsendiği bir ortam oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
