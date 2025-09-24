Artvin'de Sel ve Heyelan Sonrası Muratlı Barajı'nda Temizlik Çalışmaları Başladı

ARTVİN'in Borçka ilçesinde sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışırken, derelerin Çoruh Nehri'ne taşıdığı balçık, çöp, dal ve odun parçaları Muratlı Barajı'na doldu. Çamurlu suyla birlikte baraj gölündeki renk değişimi dronla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de 19-21 Eylül tarihleri arasında 'sarı' kodlu uyarısı sonrası etkili olan sağanak, Artvin'de hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sel, taşkın ve heyelanlara neden oldu. Çökme yaşanan birçok köy yolu ulaşıma kapandı, bazı köprüler yıkıldı. Yer yer metrekareye 200 kilograma varan yağış alan ilçede taşan dereler, önüne kattığını sürükledi. Sel sularından Türkiye'nin en hızlı akan Çoruh Nehri üzerine enerji üretim faaliyeti süren 45 metre derinliğindeki Muratlı Barajı Hidroelektrik Santrali (HES) de nasibini aldı.

Bölgede sel ve heyelanın izleri silinmeye çalışırken derelerin Çoruh Nehri'ne taşıdığı balçık, çöp, hafriyat, dal, ağaç ve tomruklar sel sularıyla sürüklendiği Muratlı Barajı'na doldu. Çamurlu su dolan barajdaki renk değişimi ve oluşan kirlilik tabakası dronla görüntülendi. Baraj ve çevresinde DSİ ekiplerinin hasar tespit ve temizleme çalışmaları sürüyor.