Artvin'de Sel Felaketi Sonrası Enerji Ekipleri Helikopterle Sevk Edildi

ENERJİ DAĞITIP ŞİRKETİNİN EKİPLERİ, HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİ

Artvin'de sel afeti nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan hasarın giderilmesi için 18 kişilik ekip, Camili bölgesine helikopterle sevk edildi. AFAD koordinasyonunda askeri helikopterle güvenli alana 2 sortiyle inen ekipler, arıza tespit ve onarım çalışmalarına başladı.