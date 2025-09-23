Haberler

Artvin'de Sel Felaketi Sonrası Enerji Ekipleri Helikopterle Sevk Edildi

Artvin Camili bölgesinde sel felaketi sonrası enerji nakil hatlarında meydana gelen hasarın giderilmesi için 18 kişilik ekip, AFAD koordinasyonunda helikopterle bölgeye indi.

ENERJİ DAĞITIP ŞİRKETİNİN EKİPLERİ, HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİ

Artvin'de sel afeti nedeniyle enerji nakil hatlarında yaşanan hasarın giderilmesi için 18 kişilik ekip, Camili bölgesine helikopterle sevk edildi. AFAD koordinasyonunda askeri helikopterle güvenli alana 2 sortiyle inen ekipler, arıza tespit ve onarım çalışmalarına başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
