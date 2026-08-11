Artvin'de sağanak yolları göle çevirdi

ARTVİN'de etkili olan sağanakta yollar göle döndü. Yağışla sürüklenen toprak parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Şavşat ilçesinde öğle saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağış sonrası yolda su birikintileri oluştu. Selle sürüklenen balçık ve toprak kütleleri yola doldu. Yaklaşık 30 dakika süren sağanak nedeniyle bazı cadde ve yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Ulaşımda aksamaların meydana geldiği belirtildi. Ekipler, sel sularının dolduğu yolda iş makineleriyle temizlik çalışmaları başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı