Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suriye" çıkışı! Yeni yönetime uyarısı var

 Asgari ücret maratonu başladı! İşte 2. toplantı tarihi

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

 Esad'la ilgili 'Türkiye' iddiasına Dışişleri'nden yalanlama

Esad'la ilgili "Türkiye" iddiası! Dışişleri'nden açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin bölünmesine izin vermeyiz

Erdoğan'ın sözlerinin adresi belli gibi: İzin vermeyiz

Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Toplantı Düzenlendi

Artvin'de Özel Gereksinimli Öğrenciler İçin Toplantı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen proje geliştirme toplantısında, özel gereksinimli öğrencilere sunulan olanakların arttırılması ve ailelerinin sosyal-kültürel faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlandığı belirtildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü ve diğer eğitimciler katıldı.

Artvin'de proje geliştirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Artvin Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Salonunda düzenlenen toplantıda, özel gereksinimli öğrencilere en iyi olanakları sunarak gelişimlerini desteklemek istediklerini belirtti.

Acar, aynı zamanda özel gereksinimli bireylerin ailelerinin de sosyal ve kültürel faaliyetlerini desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı.

Özel eğitim öğretmeni, Vali Turan Ergün'ün eşi Hülya Ergün ise özel gereksinimli öğrenciler için kurumlararası koordinasyonu sağlayacak çalışmanın önemine işaret etti.

İlgili şube müdürleri, Ar-Ge öğretmenleri, merkez ilçe okul yöneticileri ve özel eğitim öğretmenlerinin katıldığı toplantıda, Artvin'de yürütülen özel eğitim hizmetlerinde etkinliği, kurumlararası koordinasyonu ve özel gereksinimli öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetlerini artırmak amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
img

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı
img

8 yaşındaki kızının sözlerini duyan anne, tekme tokat saldırdı
img

Asgari ücret maratonu başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Berber Zekai kimdir? Denizbank – Zekai Berber olayı nedir? Tabii Spor nasıl izlenir? (ŞİFRESİZ) Tabii Spor ücretsiz donmadan HD yayın linki Emeklilere kaplıca bedava mı, şartları ne? VAR kayıtları ne zaman açıklanıyor 10 Aralık Salı? Sivasspor Galatasaray / Beşiktaş Fenerbahçe VAR kayıtları açıklandı mı, SON DAKİKA! Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? (10 Aralık 2024) Asgari ücret 2. toplantı ne zaman yapılacak? Asgari ücret toplantısı kaç defa yapılacak? Aşk Evlilik Boşanma final mi yapıyor, bitti mi? Aşk Evlilik Boşanma neden final yaptı? 11 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 11 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 10 Aralık Salı bugün kimler potada? Okan Dericioğlu neden öldü, kim öldürü? Okan Dericioğlu kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.