Artvin'de Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

ARTVİN'in Hopa ilçesinde bahçede çıkıp ormana sıçrayan örtü yangını kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışması başlattı.

Hopa ilçesine bağlı Başoba köyündeki bir bahçede dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Boşoba ve Yoldere köyleri arasındaki ormana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, örtü yangını olarak devam eden yangına müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın, sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangınının yaklaşık 5 hektarda etkili olduğu belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü ve AFAD koordinesinde, 135 personel ve 32 aracın katıldığı çalışmalar sonucu yangının kontrol altına alındığı vurgulanan açıklamada, Artvin ve Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü personelince soğutma çalışmalarına devam edildiği belirtildi.