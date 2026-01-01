Artvin merkez ve bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi

Artvin merkez ve 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen merkez ve 5 ilçede hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.