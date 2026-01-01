Haberler

Artvin merkez ve bazı ilçelerde eğitime yarın ara verildi

Güncelleme:
Artvin merkez ve 5 ilçede, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın 1 gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

Artvin merkez ve 5 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, etkili kar, soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın il merkezi ile Şavşat, Murgul, Ardanuç, Borçka ve Yusufeli ilçelerinde 1 gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Eğitime ara verilen merkez ve 5 ilçede hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
