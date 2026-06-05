Artvin'de öğrencilerin fiziksel gelişimine destek için okullara barfiks istasyonu kuruluyor

Artvin'de, öğrencilerin fiziksel gelişimini desteklemek için okul bahçelerine barfiks istasyonları kuruluyor.

"Oyna Artvin Projesi" kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sıtkı Kahvecioğlu Eğitim, Spor, Turizm ve Yaşlılar Huzurevi Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile okul bahçelerinde barfiks istasyonları kurulmaya başlandı.

Artvin'deki tüm okulları kapsayan projeyle ilgili olarak açıklamada bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğrencilerin sağlıklı gelişen, iyi ve başarılı bireyler olmalarını amaçladıklarını söyledi.

İlk etapta 50 okul bahçesine barfiks istasyonu kurulacağını belirten Acar, "Özellikle barfiks istasyonlarını tercih etmemizin nedeni günümüzde çocuklarımızın çalışma masasında, ders kitapları ile oyun araçları karşısında oturarak zaman geçirmesi ve bu durumun çocuklarımızdaki omurga ve boyun düzleşmesi, skolyoz gibi hastalıkların sıklaşmasına neden olmasıdır." dedi.