Haberler

Artvin'de "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği yapıldı

Artvin'de 'Maarifin Kalbinde Ramazan' etkinliği yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında gerçekleştirilen 'Maarifin Kalbinde Ramazan' temalı etkinlikte, öğrencilere ramazanın manevi değerleri anlatıldı. Etkinlikte çeşitli gösteriler ve el sanatları aktiviteleri yapıldı.

Artvin'de, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen ramazan etkinlikleri çerçevesinde, "Maarifin Kalbinde Ramazan" temalı program gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Vakıfbank İlkokulu Spor Salonunda organize edilen programda, farklı okullardan gruplar halinde gelen öğrencilere ramazanın paylaşma, dayanışma ve manevi yönleri etkinliklerle anlatıldı.

Ramazan motifleriyle süslenen salonda ramazan davulcusu eşliğindeki gösteriler, Nasrettin Hoca canlandırmaları, boyama çalışmaları, fener yapımı ve dilek kutusu etkinlikleri ilgi gördü.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Kenan Güray, yoğun ilgi gören etkinliğin perşembe akşamına kadar süreceğini söyledi.

Bakanlıkça gönderilen hediyelerin öğrencilere dağıtıldığını belirten Güray, çocukların, milli ve manevi duyguların pekiştirildiği programdan memnun ayrıldığını kaydetti.

İkinci sınıf öğrencisi Çağan Gürsoy ise fener yaptığı etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Bankalara talimat gitti: Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak

Bu telefonlar saat 22.00'den sonra para transferi yapamayacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt
Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor, büyüklüğü inanılmaz

Ormanda gezen avcı fark etti! Değeri altınla yarışıyor
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu

Fener taraftarına şampiyonluk yolunda çok kötü haber