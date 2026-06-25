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Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası

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2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi Maseko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Güney Afrika puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı ve son 32 turuna adını yazdırdı. Güney Kore ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

Stat: Monterrey

Hakemler: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)

Güney Afrika : Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko (Dk. 75 Rayners), Mofokeng (Dk. 80 Adams), Appollis (Dk. 63 Moremi), Makgopa

Güney Kore : Kim, Han Beom Lee, Min-Jae (Dk. 66 Park), Hyuk Lee, Seol, Baek (Dk. Jin-Gyu Kim), In-Beom Hwang, Seok Lee (Dk. 46 Castrop), Kang-in Lee, Hee-Chan Hwang (Dk. 46 Heung Min Son), Oh (Dk. 74 Cho)

Gol: Dk. 63 Maseko ( Güney Afrika )

Sarı kartlar: Dk. 73 Modiba ( Güney Afrika ), Dk. 79 Cho ( Güney Kore )

2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi.

Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3. sırada noktaladı.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
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