Futbol: 2026 FIFA Dünya Kupası
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi Maseko'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla Güney Afrika puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı ve son 32 turuna adını yazdırdı. Güney Kore ise 3 puanla 3. sırada kaldı.
Stat: Monterrey
Hakemler: Facundo Tello, Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade (Arjantin)
Güney Afrika : Williams, Mudau, Okon, Mbokazi, Modiba, Mbatha, Sithole, Maseko (Dk. 75 Rayners), Mofokeng (Dk. 80 Adams), Appollis (Dk. 63 Moremi), Makgopa
Güney Kore : Kim, Han Beom Lee, Min-Jae (Dk. 66 Park), Hyuk Lee, Seol, Baek (Dk. Jin-Gyu Kim), In-Beom Hwang, Seok Lee (Dk. 46 Castrop), Kang-in Lee, Hee-Chan Hwang (Dk. 46 Heung Min Son), Oh (Dk. 74 Cho)
Gol: Dk. 63 Maseko ( Güney Afrika )
Sarı kartlar: Dk. 73 Modiba ( Güney Afrika ), Dk. 79 Cho ( Güney Kore )
2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi 1-0 yendi.
Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükselterek grubu 2. sırada tamamladı, son 32 turuna adını yazdırmayı başardı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3. sırada noktaladı.