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Artvin'de LGS hazırlıkları tamamlandı

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Artvin Valiliği, 13 Haziran 2026'da yapılacak LGS merkezi sınavı için hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Sınav, 10 okulda 1211 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Güvenlik önlemleri alınırken, inşaat çalışmalarının durdurulması ve korna yasağı gibi tedbirler uygulanacak.

Artvin Valiliğince, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlıkların tamamlandığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, iki oturum halinde yapılacak sınavın il genelindeki 10 okulda gerçekleştirileceği ve 1211 öğrencinin katılacağı ifade edildi.

Sınav merkezlerinin bulunduğu bölgelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı, sınavın huzur ve güven ortamında yapılabilmesi amacıyla okul çevrelerinde inşaat çalışmalarının durdurulması ve iş makinelerinin çalıştırılmaması gerektiği vurgulandı.

Trafikteki sürücülerden de sınav saatlerinde korna çalmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri istenen açıklamada, kimlik kartını kaybeden veya yenilemek isteyen öğrenciler için il merkezi ve tüm ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.30-12.30 arasında açık olacağı kaydedildi.

Açıklamada, sınava girecek tüm öğrencilere başarı temennisinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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