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Artvin'de Köylüler İmece Usulü Yol Onarıyor

Artvin'de Köylüler İmece Usulü Yol Onarıyor
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Artvin'in Borçka ilçesindeki Efeler köyünde şiddetli yağışlar sonrası bozulan yollar, köylüler tarafından imece usulü onarıldı. Köy muhtarı, bu çalışmanın birliktelik sağladığını ve geçmişten gelen imece kültürünü sürdürdüklerini belirtti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Efeler'de etkili olan şiddetli yağışlar, köy yollarında hasara yol açtı.

Yolların bakım ve onarımını İl Özel İdaresine bildirmek yerine kendileri yapmaya karar veren köy sakinleri, muhtarlık öncülüğünde bir araya geldi.

Köylüler, imece usulü çalışarak yollardaki kasis ve çukurları düzeltti, heyelanla sürüklenen kaya parçaları ve toprağı temizledi.

Köy muhtarı Davut Avcı, gazetecilere, imece kültürünün geçmişten bugüne süregelen güzel bir kültür olduğunu söyledi.

İl Özel İdaresinin yaptığı çalışmalardan, verdiği hizmetlerden memnun olduklarını belirten Avcı, "İş makinelerinin düzeltemediği yerleri bizler düzeltiyoruz. El birliği ile yollardaki çukurları dolduruyoruz. Yola uzanan ağaç dallarını, dikenleri temizliyoruz." dedi.

Avcı, son zamanlarda şiddetli yağışlar nedeniyle il genelinde çok sayıda noktada tahribatlar oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Devletimizin iş makinelerinin o noktalarda olduğunu biliyoruz. Bizim yollarımız da yağışlardan sonra bozuldu, insan gücüyle halledilebilecek boyutta. İş makinesi istemedik. Biz de devletimize katkı amaçlı böyle bir organizasyon yaptık, hem de güzel bir birliktelik oldu."

Köy sakinlerinden Niyazi Avcı da kazma küreklerle yağışlar sonrası bozulan yolları düzelttiklerini, tıkanan su kanallarını temizlediklerini anlattı.

Şemsettin Sarı ise her şeyi devletten beklemenin doğru olmadığını kaydederek, "Yollarımızı geçenlerde İl Özel İdaresi ekipleri temizledi ama yeni yağışlar sonrası tekrar bozuldu. Kanallarımız tıkandı. Biz de bugün kendi imkanlarımızla yolumuzu temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bülent Atasert - Güncel

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