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Artvin'de Köylüler 1 Metre Karı Temizlemek İçin Gece Gündüz Çalışıyor

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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Geçitli köyünde yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarda biriken karı temizlemek için köylüler gece gündüz çalışıyor. 1 metreyi bulan kar kalınlığı, çökme tehlikesini artırdığı için köy halkı güvenlik önlemleri alıyor.

Artvin'de karın 1 metreyi bulduğu köyde gece gündüz çatı temizleniyor

ARTVİN - Artvin'in Ardanuç ilçesi Geçitli köyünde 1 metreyi bulan kar yağışı nedeniyle evlerin çatısı karla kaplandı. Köylüler işi gücü bıraktı çatılarda gece gündüz kar temizleme mesaisine başladı.

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü, yoğun kar yağışı nedeniyle adeta beyaza büründü. Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu köyde, evlerin çatıları kar yükü altında kaldı. Güvenlik endişesiyle kolları sıvayan köy halkı, gündelik işlerini bir kenara bırakıp çatı temizleme çalışmasına başladı.

Köy sakinleri, çatılarda biriken karı temizleyerek olası bir çökme tehlikesini önlemeye çalışıyor. Günün ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar, gece saatlerine kadar sürebiliyor.

Bazı vatandaşlar ise kar temizleme işini eğlenceye dökerek şarkı türkü eşliğinde çalışmaları sürdürüyor.

Artvin'de Köylüler 1 Metre Karı Temizlemek İçin Gece Gündüz Çalışıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH TÜYSÜZ - Güncel
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