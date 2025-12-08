Artvin'de kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
Artvin-Yusufeli kara yolunda kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Artvin- Yusufeli kara yolunun Zeytinlik köyü mevkisinde H.B. yönetimindeki 61 KG 984 plakalı kömür yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun sağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel