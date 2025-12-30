Haberler

Artvin'de kar yağışı etkili oldu

Artvin'de kar yağışı etkili oldu
Güncelleme:
Artvin'de akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, caddeleri ve sokakları beyaza bürüdü. Belediyenin kar temizleme çalışmaları sürerken, bazı vatandaşlar kışın keyfini çıkardı. Şavşat-Ardahan kara yolu ise geçici olarak kapatıldı.

Artvin'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırdı. Etkili olan kar nedeniyle caddeler, sokaklar, parklar ve araçlar beyaza büründü.

İl merkezindeki şehir içi trafiğinde aksamalar yaşanırken belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Bazı vatandaşlar kar yağışıyla oluşan güzel manzaralar önünde fotoğraf çektirirken bazıları da kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Öte yandan Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada Şavşat- Ardahan kara yolunun Sahara geçidinin yoğun yağış, tipi ve buzlanma nedeniyle trafiğe geçici olarak kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
