Artvin'de Kahramanmaraş depremleri anma programı düzenlendi

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Artvin Barosu tarafından "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin birinci yılında anma programı düzenlendi.

Artvin Adliyesinde düzenlenen törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Hakan Bektaş, Artvin Barosu Başkanı Ayla Varan, hakimler, savcılar, baro avukatları ve adliye personeli katıldı.

Programda konuşma yapan Başsavcı Büyükyurt, asrın felaketinde devlet ve millet olarak asrın birlikteliğinin sergilendiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Büyükyurt, "Ne mutlu bizlere ki bu devletin ve bu milletin bir üyesiyiz." dedi.

Baro Başkanı Varan ise depremlerde 130 meslektaşının hayatını kaybettiğini ifade ederek, "Geçen yıl bugün Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde çok sayıda yurttaşımızı kaybettik. Aradan geçen bir yılda binlerce kayıp yaşadığımız bu depremin yasını hala tutuyoruz. Bu tarifi olmayan acıyı hala yüreğimizde hissediyoruz." diye konuştu.