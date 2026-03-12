Haberler

Artvin'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi. Programda, tarih öğretmeni Sevgi Özel konuşma yaparken, öğrenciler oratoryo sahneledi ve dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde organize edilen programda, tarih öğretmeni Sevgi Özel günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Kurtuluş Savaşı yılları ve İstiklal Marşı'nın kabul edilme sürecinin sinevizyon gösterimiyle anlatıldığı programda, Kazım Karabekir Lisesi öğrencileri oratoryo sahneledi.

Okullar arasında gerçekleştirilen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, "İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy" konulu resim sergisinin açılışının ardından sona erdi.

Programa, Vali Turan Ergün, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer İnce, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu
