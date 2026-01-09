Artvin'de inşaattan düşen işçi öldü
Artvin'in Seyitler köyünde bir inşaatta dengesini kaybederek 6'ncı kattan düşen işçi Yasin Demir (44), hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşamını yitirdi.
Merkeze bağlı Seyitler köyünde bir inşaatın 6'ncı katında çalışan Yasin Demir (44), dengesini kaybederek yere düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Artvin Devlet Hastanesine kaldırılan işçi, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel