Artvin'de 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı

Artvin'de, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Artvin, Arhavi, Ardanuç ve Hopa halk eğitim merkezlerinin iş birliğiyle Artvin Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda düzenlenen sergide, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 45 eser yer aldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, dini ve kültürel değerlerin sanata dönüştüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergideki eserlerin sabır gerektiren uzun emeklerin ürünü olduğuna işaret eden Ergün, "Burada gördüğümüz her fırça darbesi ve renk yalnızca birer sanat eseri değil, aynı zamanda Peygamber efendimizin bizlere miras bıraktığı yüce ahlakın sanattaki yansımasıdır. Serginin açılmasında emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Keyif alarak gezdiğim bir sergi. Herkesin bu sergiyi gezip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Serginin hazırlanmasında görev alan usta öğreticilerden Hatice Çavuş da sergide ebru, hat ve tezhip sanatlarından oluşan 45 eserin yer aldığını belirtti.

Çalışmaların yaklaşık 3-4 ay süren atölye faaliyetleri kapsamında öğrenciler ve usta öğreticilerle birlikte hazırlandığını ifade eden Çavuş, "Ebru sabrı, hat tevazuyu, tezhip ise adaleti temsil ediyor. Bu üç vasıf Peygamber efendimizin özellikleri arasında yer aldığı için sergimizi bu düşünceyle hazırladık." ifadelerini kullandı.

Sergi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.