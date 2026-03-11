Haberler

Artvin'de "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" sergisi açıldı

Artvin'de 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' sergisi açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artvin'de, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500. yılı dolayısıyla 'Sanatın Diliyle Değerlerimiz' temalı sergi açıldı. Hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergide, usta öğreticiler ile kursiyerlerin 45 eseri sanatseverlerle buluştu. Vali Turan Ergün sergi açılışında her eserin Peygamberin mirasını yansıttığını belirtti.

Artvin'de, Hz. Muhammed'in doğumunun 1500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen "Sanatın Diliyle Değerlerimiz" temalı hat, tezhip ve ebru eserlerinden oluşan sergi sanatseverlerle buluştu.

Artvin, Arhavi, Ardanuç ve Hopa halk eğitim merkezlerinin iş birliğiyle Artvin Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda düzenlenen sergide, usta öğreticiler ile kursiyerlerin hazırladığı 45 eser yer aldı.

Artvin Valisi Turan Ergün, yaptığı konuşmada, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin 1500'üncü yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, dini ve kültürel değerlerin sanata dönüştüğünü görmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Sergideki eserlerin sabır gerektiren uzun emeklerin ürünü olduğuna işaret eden Ergün, "Burada gördüğümüz her fırça darbesi ve renk yalnızca birer sanat eseri değil, aynı zamanda Peygamber efendimizin bizlere miras bıraktığı yüce ahlakın sanattaki yansımasıdır. Serginin açılmasında emeği geçen usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ederim. Keyif alarak gezdiğim bir sergi. Herkesin bu sergiyi gezip görmesini tavsiye ederim." dedi.

Serginin hazırlanmasında görev alan usta öğreticilerden Hatice Çavuş da sergide ebru, hat ve tezhip sanatlarından oluşan 45 eserin yer aldığını belirtti.

Çalışmaların yaklaşık 3-4 ay süren atölye faaliyetleri kapsamında öğrenciler ve usta öğreticilerle birlikte hazırlandığını ifade eden Çavuş, "Ebru sabrı, hat tevazuyu, tezhip ise adaleti temsil ediyor. Bu üç vasıf Peygamber efendimizin özellikleri arasında yer aldığı için sergimizi bu düşünceyle hazırladık." ifadelerini kullandı.

Sergi, cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
İsrail füzesiyle vurulan Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
Merakla beklenen veri açıklandı: İşte altın fiyatlarının ilk tepkisi

Beklenen veri açıklandı, altın için dananın kuyruğu koptu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu

İstanbul'da TOKİ çekilişi tarihi belli oldu
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcıyı şoke eden karar

Whatsapp'tan herkesi şoke eden karar
Gencecik kaleciyi ağlatan Tudor'a tepkiler çığ gibi

Gencecik kaleciyi ağlattı, tepkiler çığ gibi
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Baklavada kullanılacak kanserojen maddeli 2 ton fıstık ele geçirildi

Bayramda vatandaşa yedireceklerdi! Hepsine el konuldu