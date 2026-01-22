Artvin'de heyelanda ev ve ahır yıkıldı

Haberler

Artvin'in Borçka ilçesinde Gündoğdu Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda, bir ev ve bitişiğindeki ahır yıkıldı. Hamit Navdar, heyelan sırasında evde olmadığı için zor kurtulduğunu belirtti.

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev ile bitişiğindeki ahır yıkıldı.

İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde Hamit Navdar'a ait ev ve ahır, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının etkisiyle yıkıldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Navdar, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan riskine karşı birkaç gündür evde kalmadıklarını söyledi.

Heyelan sırasında evin yakınlarında bulunduğunu belirten Navdar, "Heyelanın geldiğini fark edince bölgeden kaçarak uzaklaştım. Yamaçtan kopan toprak ve ağaçlar eve sürüklendi. Ev tamamen zarar gördü, yıkıldı. Ahırın üst kısmı da yıkıldı. Zor kurtulduk." dedi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
500

