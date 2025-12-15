Haberler

Artvin'de hatalı sollama anı sosyal medyada paylaşılan sürücüye ceza kesildi

Artvin'in Borçka ilçesinde hatalı sollama yaptığı an sosyal medyada yayımlanan tır sürücüsüne, Emniyet Müdürlüğü tarafından idari para cezası kesildi. Sürücü, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ve dönüş işaretleri kullanmamak gibi ihlallerden toplamda 6 bin 501 lira ceza aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Artvin-Borçka karayolunda seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde hatalı sollamalar yapan tırın, bir araç kamerasına yansıyan görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, araç plakası ve sürücüyü tespit etti.

Sürücüye, "Aksine bir işaret bulunmadıkça, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek", "Görüş yetersizliği olan dönemeçlerde sürücünün önündeki aracı geçmesi" ve "Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde niyetini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemek" suçlarından 6 bin 501 lira ceza uygulandı.

Öte yandan, araç kamerasına yansıyan görüntülerde seyir halindeki tırın aynı yöndeki 4 aracı sollayarak ilerlemesi yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
