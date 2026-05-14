Özel bireylerin hazırladığı gösteriler alkış aldı

ARTVİN'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen programda özel gereksinimli bireyler tarafından hazırlanan gösteriler, büyük beğeni topladı.

Artvin Valiliği koordinesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, Gençlik Merkezi fuaye alanında gerçekleştirildi. Programda yapılan konuşmaların ardından 'Engel Yok' temalı spor ve akrobasi gösterileri sahnelendi. Özel çocuklardan oluşan müzik dinletisi ile halk oyunları gösterileri izleyenlerden alkış aldı. Etkinlik kapsamında, 'Renklerimiz Bir, Geleceğimiz Birlikte' adlı resim sergisinin açılışı da yapıldı. Açılışın ardından Artvin Valisi Turan Ergün ve protokol üyeleri, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceledi. Program boyunca özel çocuklar, çeşitli etkinliklerle doyasıya eğlendi.

'ÇOCUKLARI GÜNLÜK HAYATA HAZIRLIYORUZ'

Özel gereksinimli öğrencilere eğitim veren Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Mustafa Kadıoğlu, "Artvin'de 5 senedir özel gereksinimli bireylerle hareket ve spor eğitim faaliyeti yapıyoruz. Çocuklara faydalı olmaya çalışıyoruz. Engelliler Haftası'na yönelik bu çalışmaya da renk katmak istedik. Çocukların ince, kaba ve lokomotor becerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bazı şeyler kolaymış gibi görünüyor ama hiç öyle değil. İğneyle kuyu kazar gibi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çocukları günlük hayata hazırlamaya çalışıyoruz. Günlük yaşam becerilerini üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Etkinlikte yer alan zihinsel engelli öğrenci Emir Celal Uzun, "Kaykay sürüp, oyun oynadım. Çok mutlu oldum" dedi. DMD kas hastası Muhammet Emin Tosun da "Okulumu ve öğretmenimi çok seviyorum. Okuma yazmayı yeni öğreniyorum. Koyu Trabzonsporluyum. Burada okuma ve boyama etkinliği yaptık, çok mutluyum" diye konuştu.

Fatih TÜYSÜZ/ARTVİN

