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Artvin'de DMD'li öğrencinin polis ve jandarma araçlarıyla tur hayali gerçek oldu

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Artvin'de DMD'li öğrencinin polis ve jandarma araçlarıyla tur hayali gerçek oldu
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Artvin'de DMD hastası öğrenci Muhammet Emin Tosun, arkadaşlarıyla polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma isteğini Vali Turan Ergün'e iletti. Vali Ergün'ün talimatıyla ekipler okula gelip öğrencileri araçlara aldı; çocuklar sirenler eşliğinde tur atarak teşekkür etti.

ARTVİN'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası özel eğitim öğrencisi Muhammet Emin Tosun'un (11) arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma hayali, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla gerçeğe dönüştü.

Artvin Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi olan ve DMD hastalığıyla mücadele eden Muhammet Emin Tosun, Vali Turan Ergün'e ulaşarak arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu yapmak istediğini iletti. Öğrencinin isteğini karşılıksız bırakmayan Vali Ergün'ün talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, araçlarıyla okula gelerek Muhammet ve özel gereksinimli sınıf arkadaşlarını aldı. Polis ve jandarma araçlarına binen öğrenciler, sirenler eşliğinde renkli şehir turu gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin desteğiyle unutulmaz gün yaşayan çocuklar, Vali Turan Ergün ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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