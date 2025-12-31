Haberler

Artvin'de çığ düştü; kar altında kalan 3 çobandan 1'i öldü, 2'si aranıyor

Artvin'in Aksu Yaylası'nda meydana gelen çığ felaketinde bir çobanın cansız bedenine ulaşıldı. Hava şartları nedeniyle arama çalışmalarına ara verildi, diğer iki çoban için yarın yeniden başlayacak.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Artvin'de 2 bin 300 rakımlı Aksu Yaylası'nda düşen çığın altına kalan 3 çobandan cansız bedenine ulaşılan kişinin Ardanuç ilçesinde yaşayan Suat Temel (43) olduğu belirlendi. Ekipler, bölgede elverişsiz hava şartları nedeniyle diğer 2 çoban için süren arama çalışmalarına ara verdi. Bölgede bulunan Artvin Valisi Turan Ergün'ün yaptığı açıklamada, arama çalışmalarına yarın devam edileceğini belirtti. Vali Ergün, "6 kişilik çoban grubu, sürüyle beraber çığ altında kaldı. Bunlardan 3'ü çığ altında kalmış, 3'ü kendi imkanlarıyla kurtuluyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanda 100 kişilik arama kurtarma ekibimiz sahada çalışma sürdürüyor. Çalışma sonucunda da 1000'e yakın küçükbaş hayvanın tahliyesi sağlandı. En sonunda maalesef bir vatandaşımızın da cansız bedenine ulaştık. Sabahtan beri çok yoğun bir fırtına var. Çalışma güvenliği ortadan kalktığı için arama çalışmalarına ara verdik, yarın havanın elverişli olmasıyla birlikte tekrar çalışmalara başlanacak" dedi.

Nusret DURUR/ARTVİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
