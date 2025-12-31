Haberler

Artvin'de çığ düştü

Güncelleme:
Artvin'in Ardanuç ilçesinde Zekeriyaköy köyünde meydana gelen çığ olayında, çobanların çığ altında kalmış olabileceği bilgisi üzerine arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Vali Turan Ergün, ekiplerin çobanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Vali Turan Ergün, AA muhabirine, Zekeriyaköy köyünün Aksu mevkisinde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.

Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

3 çobana ulaşmak için çalışmalar devam ediyor

Vali Ergün, İçişleri Bakanlığı, AFAD Başkanlığı, Artvin Valiliği, Erzurum Valiliği, İl Özel İdaresi ekipleri ve tüm ilgili birimlerin koordineli şekilde olay yerinde arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirdiğini söyledi.

Bölgede bulunan 3 vatandaşın çığ altında kalmaktan kurtulduğunu belirten Ergün, "Çığ altında kaldığı bildirilen 3 çobana sağ olarak ulaşmak için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

