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Artvin'de Çığ Düşmesi: 6 Köy Yolu Kapandı

Artvin'de Çığ Düşmesi: 6 Köy Yolu Kapandı
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Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor. Olayda can ve mal kaybı yaşanmadı.

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen çığ düşmesi 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Türkiye'nin tek biyosfer rezerv alanı olma özelliğini taşıyan Borçka'ya bağlı Camili Havzası'na ulaşımı sağlayan Borçka-Camili kara yolunun 28'inci kilometresinde öğlen saatlerinde çığ düştü.

Çığ nedeniyle kara yolunun çift taraflı ulaşıma kapanması sonucu havzada bulunan Uğur, Düzenli, Camili, Kayalar, Efeler ve Maral köylerine ulaşım sağlanamıyor.

Olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, yolun ulaşıma açılması için kara yolları ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel

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