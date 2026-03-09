Artvin'de beton mikserinin devrildiği kazada sürücü yaralandı
Artvin-Erzurum kara yolunda beton mikserinin devrilmesi sonucunda 24 yaşındaki sürücü Yaşar Gümüş yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Yaşar Gümüş (24) idaresindeki 34 TJ 5601 plakalı beton mikseri, Artvin- Erzurum kara yolunun Kalburlu köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi.
İhbar üzerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri kaza yerine sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkartılarak Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yusuf Okur