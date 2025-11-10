Artvin'de Ağaç Kesimi Sırasında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti

ARTVİN'in Borçka ilçesinde ormanda kesim sırasında devrilen ağacın altında kalan ağaç kesim işçisi Musa Çil (42), hayatını kaybetti.

Olay, Borçka ilçesi Balcı köyünde meydana geldi. Ormanda kesim sırasında ağaç işçilerden Musa Çil'in üzerine devrildi. Çil, ağacın altına kaldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çil'in hayatını kaybettiği belirlendi. Musa Çil'in cenazesi otopsi için Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.