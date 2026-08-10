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Sarp'ta 56 Milyonluk Kaçak Saat Operasyonu

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Artvin Kemalpaşa'da jandarma, Sarp Sınır Kapısı'nda şüpheli bir kişiyi durdurdu. Yapılan aramada, Gürcistan uyruklu şahsın çantasında 56 milyon 559 bin lira değerinde 25 adet gümrük kaçağı lüks kol saati bulundu.

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 56 milyon 559 bin lira değerinde 25 adet kaçak saat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sarp Sınır Kapısı mevkisinde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, Gürcistan uyruklu kişinin taşıdığı çantada yaptıkları aramada, ünlü markalara ait gümrük kaçağı 25 adet kol saati ele geçirdi.

Açıklamada, saatlerin gümrüklenmiş değerinin 56 milyon 559 bin 336 lira olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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