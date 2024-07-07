Üye Girişi
Haberler

Artvin'de 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Sona Erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de düzenlenen 43. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali sona erdi. Festivalde 108 boğa güreşirken, dereceye giren boğaların sahiplerine toplamda 800 bin lira ödül dağıtıldı. Festivalin şampiyonu ise Sabri Aydın'a ait 'Karagöz' isimli boğa oldu.

Artvin'de 200 yıllık boğa güreşleri geleneğini yaşatmak amacıyla 43'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" sona erdi.

Artvin Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 gün süren festivalin son gününde 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada boğalar güreşti.

Festivale toplamda 108 boğa katılırken son günde "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde gerçekleştirilen güreşlere Artvin, Rize ve Erzurum'dan getirilen 34 boğa katıldı.

Festival organize komitesince görevlendirilen hakemlerin gözetiminde ağırlık ve boynuz kontrolünden geçirildikten sonra arenaya çıkarak güreşlerde dereceye giren boğaların sahiplerine toplamda 800 bin lira ödül dağıtıldı.

Küçük başaltı kategorisinde Hilmi Aydın'a ait "Cumhur" isimli boğa birinci olurken, başaltı kategorisinde Hızır Sert'e ait "Doğuş" isimli boğa şampiyon oldu.

Festivalin en prestijli kategorisi baş kategorisinde ise Sabri Aydın'a ait "Karagöz" isimli boğa 43'üncü Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nin şampiyonu olarak kayıtlara girdi.

Yer bulmakta zorlananlar arenayı gören ormanlık alanlarda kurdukları çadırlarından güreşleri takip ederek hem doğanın hem de güreşlerin keyfini çıkardı.

Güreşler sonrasında kazanan boğanın taraftarlarının arenaya inerek boğanın çevresinde horon oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Festival ödül töreni ile sona erdi.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem gazetecilere, geçmişte bu arena da hem hakemlik, hem sunuculuk hem de boğa boğa sahibi olarak görev aldığını ifade etti.

Artvin Belediye Başkanı olarak ilk defa festivale ev sahipliği yaptığını kaydeden Erdem, "Bu meydanda olmak benim için ayrı bir heyecan. Buna katkı sunmak ve belediye başkanı olarak burada olmak inanılmaz bir heyecan." dedi.

Festivale yoğun bir katılım gerçekleştiğini kaydeden Erdem, şöyle konuştu:

"Bugün festivalimizin finalini yaptık. İl dışından ve il içinden gelen misafirlerimiz oldu. Bu yıl daha profesyonel bir çalışma sergiledik. Şükürler olsun ki kazasız belasız festivali tamamladık. İnanılmaz bir heyecan var. Artvin'in yanı sıra diğer illerden favori boğalar Kafkasör'e geldiler. Her boğa sahibin en büyük hayali Kafkasör'de birinci olmaktır. Bu anlamda festivalimize emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA / Güncel

Sabri Aydın Artvin Aydın Festival Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

CHP lideri Özel: Ya asgari ücrete zammı verecekler ya da biz söke söke alacağız

 Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

Almanlar Ferdi'ye bayıldı: Son düdükle birlikte dünyanın en pahalı futbolcusu

 Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da sel! Sulara kapılan 1 kişi hayatını kaybetti

Bakmadan Geçme

Sağ kolun omuzdan sol kolun dirsekten aşağısı olmayan Ricardo Ten Argiels'e 2023'te İskoçya'da Dünya Bisiklet Şampiyonası engelli dalında.... Profesyonel boksta hangi sıklette mücadele eden boksör daha ağırdır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Hangisi Nobel ödülünü kazanan kadın sayısı en fazladır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Islahat Fermanı hangi padişah zamanında ilan edilmiştir. Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Paris'e ilk kez gelen turistlerin yaşadığı hayal kırıklığı sonucu baş dönmesi görülen, Paris Sendromu adı verilen durumdan en çok hangi ülkeden gelen? Bir yüzücü 25 metrelik havuzda kısa kulvar 200 metre bir yüzme yarışında toplam kaç kez"dönüş" yapar? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Yönetmenliğini Zeki Demirkubuz'un yaptığı hangi adda bir film yoktur? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Jules Verne'nin "Seksen Günde Devrialem" adlı romanı hangi iki karakterin serüvenini anlatır? Kim Milyoner Olmak İster 7 Temmuz Sorusu Cevabı Nedir? Bugün maç var mı EURO 2024? MasterChef Mehmet Akif kimdir? 2024 MasterChef Rize Çayelili yarışmacı Mehmet Akif kaç yaşında, nereli, elendi mi geçti mi? Muğla'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! Muğla'da deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? Türkiye elendi mi EURO 2024? Murat Gevrek kimdir? Murat Gevrek Barış Alper Yılmaz'a ne dedi Bugün EURO 2024 maçı yok mu, 7 Temmuz Pazar TRT neden maç yok? MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı?
Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan

Olaylı Van konserinde Cem Adrian'ın yüzüne şişe fırlattılar! Tepkisi takdire şayan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title