Artvin'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, 2 zanlı tutuklandı

Artvin'de 10 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde durdurulan bir minibüste arama yapıldı.

Gıda taşımacılığı yapıldığı görünümü verilen araçta gerçekleştirilen aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 10 Afgan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 kişi de göçmen kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemlerin devam ettiği öğrenildi.