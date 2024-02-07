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Artvin Borçka'da etkili sağanak sele neden oldu

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Artvin'in Borçka ilçesinde etkili sağanak yağışlar sonucu yaşanan sel ve taşkınlar nedeniyle araçlar sulara gömüldü, cami içerisinde mahsur kalan cemaat kepçe ile kurtarıldı.

ARTVİN'in Borçka ilçesinde etkili sağanak sele neden oldu, göle dönen yolda park halinde araçlar, sulara gömüldü. Derenin taşmasıyla avlusu ve çevresi suyla kaplanan cami içerisinde mahsur kalan cemaat, pencerelere uzatılan iş makinelerinin kepçesine alınarak tahliye edildi.

İlçede akşam saatlerinde etkili sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle İçkale Deresi'nin de taşması sonucu ilçeye bağlı Yeniyol Mahallesi'nde sel ve taşkınlar meydana geldi. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinin bodrum ve zemin katlarını su bastı, göle dönen yolda park halinde araçlar, sulara gömüldü. Bazı araçlar da suyla birlikte sürüklendi. Gündoğdu Mahallesi'nde 3 bina, heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.

CAMİDE MAHSUR KALAN CEMAAT KEPÇE İLE KURTARILDI

Yeniyol Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Camisi'nin zemin katını su bastı, avlusu ve çevresi de suyla kaplandı. Cami içerisinde mahsur kalan cemaatin bazıları kendi imkalarıyla dışarı çıkarken, bazıları da pencerelere uzatılan ilçe belediyesine ait iş makinelerinin kepçesine alınarak güvenli alana götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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