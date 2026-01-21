Haberler

Artvin Belediye Başkanı Erdem AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri 2025' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi. Yarışmada toplamda 6 kategoride 112 fotoğraf yer alıyor.

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025 yılına damga vuran fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2025" oylamasına katıldı.

Erdem, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Erdem, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde ise Şebnem Çoşkun'un "Sarmanla sarılan" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de" isimli fotoğrafını oylayan Erdem, "Spor" kategorisinde Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" fotoğrafına oy verdi.

Erdem, AA muhabirlerini emekleri dolayısıyla tebrik etti.

Oylama

AA tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Yusuf Okur - Güncel
