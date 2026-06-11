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Artvin Barajı'nda yangın tatbikatı gerçekleştirildi

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Çoruh Nehri üzerindeki Artvin Barajı'nda olası acil durumlara karşı yangın tatbikatı düzenlendi. Senaryo gereği yüksek gerilim hattındaki arıza nedeniyle çıkan yangında bir personel mahsur kaldı, ekipler tarafından kurtarıldı.

Çoruh Nehri üzerindeki Artvin Barajı'nda, olası acil durumlara karşı hazırlık seviyesinin artırılması amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi.

Artvin-Yusufeli kara yolunun 40. kilometresindeki barajda senaryo gereği, yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza nedeniyle çıkan yangında bir personel mahsur kaldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Dumandan etkilenen türbin bölümündeki personel ise AFAD ve Çoruh Arama Kurtarma ekiplerince bulunduğu yere iple inilerek kurtarıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama Kurtarma Operasyon Şefi İsmail Hanlıoğlu'nun koordinatörlüğünde düzenlenen tatbikatta, AFAD, Yusufeli İtfaiyesi, jandarma, Çoruh Arama Kurtarma ile Artvin Barajı çalışanlarından oluşan 40 kişilik ekip yer aldı.

AFAD Şube Müdürü Ömer Burak Korucu, yaptığı açıklamada, amaçlarının acil müdahale ekiplerinin kapasitesini geliştirmek ve personelin yangın konusunda farkındalığını artırmak olduğunu söyledi.

Paydaş kurumlarla koordineli şekilde yürütülen tatbikatta yangına müdahalenin ardından içeride mahsur kalan personele statik istasyon kurularak iple erişim sağlandığını belirten Korucu, yaralının güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Artvin Barajı İdari İşler Sorumlusu Hakan Öztürk ise kapsamlı bir tatbikat düzenlendiğini belirterek, "İlk olarak atık deposunda yangın senaryosu uygulandı. Ardından içeride mahsur kalan personelin kurtarma çalışması yapıldı. Tatbikata katılan tüm ekiplere teşekkür ediyoruz." dedi.

Tatbikata katılan Çoruh Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tolga Şatır da hem ekiplerin kendilerini geliştirmesi hem de olası acil durumlara hazırlık açısından tatbikatın önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Yusuf Okur
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