Artvin merkezli 14 ilde kaçakçılık operasyonu: 11 tutuklama

Artvin merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda 33 kişinin yasa dışı giriş-çıkış işlemleriyle ilgili olarak gözaltına alındığı ve 18 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi. Operasyon, 14 ilde eş zamanlı yapıldı ve kaçakçılık faaliyetleri kapsamında 11 yabancı plakalı araca el konuldu.

ARTVİN merkezli 14 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 33 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin resmi kayıtlarda yurt dışında görünmelerine rağmen yasa dışı yollarla yeniden Türkiye'ye giriş yaptıkları tespit edildi. Yapılan incelemelerde, 11 şüphelinin piyasa değeri yaklaşık 100 milyon TL olan 11 yabancı plakalı aracı usulsüz şekilde Türkiye'ye getirdiği, 10 şüphelinin ise usulsüz giriş-çıkış işlemleri gerçekleştirdiği belirlendi.

Artvin merkezli İstanbul, Ankara, Muğla, Trabzon, Ordu, Samsun, Rize, Yalova, Edirne, Batman, Adıyaman, Diyarbakır ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 11 araçtan 10'una da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
