Artova'da sağanak nedeniyle tarlada mahsur kalan aile kurtarıldı
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Tokat'ın Artova ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle tarlada mahsur kalan aile kurtarıldı.
Tokat'ın Artova ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle tarlada mahsur kalan aile kurtarıldı.
İlçe merkezindeki arazide çalışan ailenin bulunduğu kamyon, aniden bastıran sağanak ve dolu nedeniyle çamura saplandı.
Tarlanın suyla dolması nedeniyle Artova Belediyesinden yardım talebinde bulunuldu. Bölgeye giden Artova Belediyesi ekipleri, kamyonu iş makinesi yardımıyla çekerek yola çıkardı.
İlçede su baskını ve dolu nedeniyle ekili arazilerde de zarar oluştuğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Güncel