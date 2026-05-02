Artan maliyetler ve dijitalleşmeye rağmen Tunus Kitap Fuarı'ndaki katılım "kitaba bağlılığı" gösteriyor

Küresel ekonomik dalgalanmalar, artan yayın maliyetleri ve hızlanan dijitalleşmeye rağmen Tunus'ta düzenlenen 40. Uluslararası Kitap Fuarı, kitaba olan ilginin sürdüğünü ortaya koyuyor.

Başkent Tunus'un kuzeyindeki Kram Fuar Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, 37 ülkeden 148 bini aşkın eseri okuyucularla buluştururken, farklı yaş ve meslek gruplarından ziyaretçileri de bir araya getiriyor.

Kitap hala güçlü bir çekim merkezi

Fuarın Kültürel Programlar Direktörü Muhammed el-Kadi, AA muhabirine yaptığı açıklamada etkinliğe yönelik ilgiyi "istikrarlı ve çeşitlilik içeren" şeklinde niteledi.

Kadi, kitap fiyatlarındaki artışa rağmen ziyaretçi sayısının bu ilgiyi doğruladığını belirterek, "Küresel ölçekte hayat pahalılığı artıyor ancak buna rağmen kitap, insanlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olmayı sürdürüyor." dedi.

Ziyaretçilerin büyük bölümünün fuardan en az bir kitapla ayrıldığını vurgulayan Kadi, bunun okuma alışkanlığının hala canlılığını koruduğunu gösterdiğini ifade etti.

"Fuarlar ticari değil kültürel platformdur"

Kadi, uluslararası kitap fuarlarının yalnızca satış odaklı etkinlikler olmadığını belirterek, bu organizasyonların kültürel etkileşimi güçlendiren önemli platformlar olduğunu vurguladı.

Paneller, söyleşiler ve yazar-okur buluşmalarının fuarın temel unsurları arasında yer aldığını ifade eden Kadi, bu etkinliklerin "entelektüel üretimi besleyen bir zemin" sunduğunu dile getirdi.

Yayıncılık sektörü baskı altında

Kudüs merkezli bir yayınevinin yöneticisi Semir el-Cundi ise artan maliyetlerin sektör üzerindeki baskısını, "Yayıncılık artık bir tür direniş." sözleriyle özetledi.

Baskı, lojistik ve stant giderlerinin ciddi şekilde yükseldiğini belirten Cundi, buna rağmen Tunuslu okuyuculara ulaşabilmek için kitaplarında yüksek oranlı indirimler uyguladıklarını söyledi.

Yayıncılığın yalnızca ticari bir faaliyet olmadığını vurgulayan Cundi, "Kitap aynı zamanda bir mesaj taşıyıcısıdır. Bizim için önemli olan bu mesajın okuyucuya ulaşması." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel krizlerin doğrudan etkisi

Tunuslu yayıncı Velid el-Ferşişi de uluslararası gelişmelerin sektöre doğrudan yansıdığını belirtti.

Kağıt ve mürekkep fiyatlarının yanı sıra nakliye maliyetlerindeki artışın bazı büyük yayınevlerinin fuara katılımını sınırladığını ifade eden Ferşişi, buna rağmen yerel yayınevlerinin fiyatları erişilebilir tutmaya çalıştığını aktardı.

Ferşişi, "Amaç, kitabın günlük yaşamın bir parçası olmaya devam etmesini sağlamak." dedi.

Dijital çağda basılı kitabın yeri

Fuarda, dijital içeriklerin yaygınlaşmasına rağmen basılı kitabın cazibesini koruduğu görülüyor.

Sektör temsilcileri, özellikle akademik ve entelektüel çevrelerin basılı kitapla bağını sürdürdüğünü, okurların kitabı yalnızca bir bilgi kaynağı değil aynı zamanda kültürel bir deneyim olarak gördüğünü ifade ediyor.

Yeni nesli çekmek için hibrit yaklaşım

Fuar yönetimi, çocuk ve gençleri kitaba yönlendirmek amacıyla geleneksel ve dijital unsurları bir araya getiren programlar hazırladı.

Resim, müzik ve okuma etkinliklerinin yanı sıra dijital oyun alanlarının da yer aldığı fuarda, yarışmalarda verilen ödüllerin tamamının kitap olması dikkati çekiyor.

Okullarla işbirliği içinde düzenlenen ziyaretler ve yazarlarla gerçekleştirilen etkileşimli etkinlikler ise genç kuşakların fuara ilgisini artırıyor.

Kültürel dayanıklılığın göstergesi

Tunus Uluslararası Kitap Fuarı, ekonomik zorluklar ve dijital dönüşüme rağmen kitabın güçlü bir kültürel araç olmaya devam ettiğini gösteriyor.

Fuar, yalnızca bir satış alanı değil farklı coğrafyalardan yayıncılar ve okurlar arasında düşünce alışverişinin sürdüğü bir platform olarak öne çıkıyor.