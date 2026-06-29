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Hatay'da festivalde kavga

Hatay'da festivalde kavga
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen müzik festivalinde iki grup arasında çıkan kavga cep telefonuyla görüntülendi. Güvenlik görevlileri tarafları ayırarak olayı kontrol altına aldı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde düzenlenen müzik festivalinde iki grup arasında çıkan kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Arsuz ilçesinde dün akşam saatlerinde düzenlenen bir müzik festivalinde konser sırasında iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Festivale katılanlar kısa süreli panik yaşadı. Güvenlik görevlileri, kavgaya müdahale edip, tarafları ayırdı. Kavgaya karışanlar festival alanından çıkarıldı. Yaşananlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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