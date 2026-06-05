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Otomobilin duvara çarptığı kaza kask kamerasında; 2 yaralı

Otomobilin duvara çarptığı kaza kask kamerasında; 2 yaralı
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

HATAY'ın Arsuz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan kaza anı yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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