Hatay'da inşaattan düşen işçi öldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6. kattan düşen işçi Mahmud S., hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.
Karaağaç Konarlı Mahallesi'nde bulunan bir inşaatın 6. katında çalışan Mahmud S. (44), dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek ağır yaralandı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mahmud S. müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mert Murat Yaşar